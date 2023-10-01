宇宙人は、レーザー（熱）を使って惑星を動かしているかもしれないという仮説が出てきた。地球外生命体が、レーザーを使用して惑星をハビタブルゾーン（生存が可能な領域）内の軌道に移動させ、その資源を利用している可能性が示唆された。 【写真】UFOなのか!? 日本の小説家が撮影した「謎の発光体」画像 インド、ベンガルールにあるクライスト大学の天体物理学研究所のラグハヴ・ナラ