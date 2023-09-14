18年ぶりの優勝目前…広島のスコアにも注目集まる阪神は13日、甲子園球場で行われた巨人戦に勝利し、9月負けなしの10連勝となった。2位・広島が敗れたため、阪神の優勝マジックは1となり、14日にも2005年以来18年ぶりのリーグ優勝が決まる。14日の試合では、阪神が勝ち、もしくは広島が負ければその時点で優勝が決定する。阪神が引き分けの場合は、広島が引き分け、負けなら優勝。阪神が負けても、広島が負ければ優勝となる。