ジャニーズ事務所の創業者による性加害問題がイシューとなっているなかで飛び出した、嵐・松本潤の“結婚説”に韓国メディアも反応を示している。【画像】ジャニーズのトップアイドル、韓国で炎上のワケ複数の韓国メディアが「嵐・松本潤に「結婚発表予定」報道も…ジャニーズ問題の余波か」（『朝鮮日報』）、「ジャニーズの“性搾取騒動”がきっかけか…嵐・松本潤、20年の熱愛説の末に結婚？」（『ソウル経済』）、「18年の熱愛