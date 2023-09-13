お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（４７）が１３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人生初のＭＲＩ検査を受けたことを明かした。ＭＲＩ検査は狭いカプセルのようなものに入り、検査中は「ガガガ…」という振動音がし、所要時間も１０分程度と長いため、苦手にしている人も少なくない。津田も「人生初のＭＲＩを受けた、めちゃくちゃパニック起こしそうになったけど優しい技師さんでいろいろやってくれたのでギリギリ耐えれた