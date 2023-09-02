アメリカのほぼ真ん中に位置するネブラスカ州では、牛の数が同州の人口の3.5倍と言われるほど牛が多い。そんなネブラスカ州の小さな田舎町で8月30日、助手席に大型の雄牛を載せた乗用車が目撃され話題となっている。ネブラスカ州のテレビ局『News Channel Nebraska』などが伝えた。【この記事の動画を見る】8月30日午前10時頃、米ネブラスカ州のノーフォーク警察署は「高速道路275号線を走行中の車の助手席に牛がいる」との通報を