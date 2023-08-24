レッズとのWヘッダー第1戦に「2番・投手」で出場も…米大リーグのエンゼルス・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたレッズとのダブルヘッダー第1戦に「2番・投手」で投打同時出場し、まさかのアクシデントに見舞われた。初回の第1打席で4試合ぶりとなる44号2ラン。シーズン56発ペースとし、メジャーキング単独1位に浮上した。しかし、直後の2回のマウンドで緊急降板。すべて日本時間午前5時台に起きた出来事に