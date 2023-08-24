■［ＴＯＫＹＯ考都市再生の１００年］＜３＞■「若返った」東京都中央区月島。通称「もんじゃストリート」は、もんじゃ焼き屋が軒を連ね、海外の観光客にも人気がある。明治時代に埋め立てられ、新たに築かれた島、「築島」が地名の由来だとされる。下町情緒あふれる町並みに、タワーマンションが林立するようになった。「若い夫婦が増えて、町は若返った」。３年前に完成した３２階建ての三井不動産のミッドタワーグランド