22日放送の日本テレビ系バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』（後20:00〜）に人気声優たちが出演することが発表された。【動画】人気声優が集結！さんまと爆笑トーク公開された『さんま御殿!!』予告映像『夏の特大！さんま御殿 田中圭も激アツ参戦！超国民的アニメ声優祭』と題して、1組目「国民的アニメ声優祭り」に青木志貴、伊駒ゆりえ、市ノ瀬加那、小林由美子、白井悠介、関智一、土田晃之、富田美憂、古谷徹、堀内