お釣りを手渡しせずにコイントレーに置いたというだけで、店員を怒鳴りつけるカスハラ客近年、客による従業員への悪質なクレームや物理的・精神的な嫌がらせ、いわゆるカスタマーハラスメント（カスハラ）が増加している。2022年2月には、厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が発表され、社会問題として注目されている。では、カスハラはなぜ起こるのか？解決策はあるのか？長年カスハラを研究してき