5日の第2打席で四球…直近32試合で32四球となった■エンゼルス ー マリナーズ（日本時間5日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、本拠地・マリナーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。第2打席で四球を選び、得点に繋げた。直近32試合で32四球の量産ぶりだ。大谷は4点を追う3回無死一塁で四球を選び、ムスタカスの右越え3ランでホームを踏むなど同点劇に貢献した。米データ会社「コーディファイ・ベー