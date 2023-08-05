「なぜか疲れを感じる」、「寝ても疲れが取れない」など自覚することがありませんか？「株式会社ビズヒッツ」がこのほど、池袋のドライヘッドスパ専門店「天使の眠りソマンジュ」と共同で、全国の１０代から６０代以上の男女５００人に「よくわからない疲れ」について行ったアンケート結果を公表した。 【写真】疲れの症状もいろいろありますデータ一覧 「よくわからない疲れを感じることがあるか」については