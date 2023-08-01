俳優の木村拓哉さんが、2023年7月30日放送のラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」（TOKYO FM）に出演し、声優として出演した宮崎駿監督の10年ぶりとなる長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」の制作秘話を明かした。「普段からそのエプロンを...」木村さんにとって、宮崎作品に携わるのは2004年公開の映画「ハウルの動く城」で魔法使いハウルを演じて以来。番組では、公開初日に観賞したリスナーからの感想メールが