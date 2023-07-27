札幌市のススキノ地区のホテル一室で頭部のない遺体が見つかり、同市厚別区厚別南、職業不詳田村瑠奈容疑者（２９）ら一家３人が死体損壊などの疑いで逮捕された事件で、ホテルの室内からは被害者の男性（６２）と一緒にいたとみられる瑠奈容疑者の指紋が検出されなかったことが、捜査関係者への取材でわかった。北海道警は３人が痕跡を残さないよう入念に計画を練っていたとみて調べる。捜査関係者によると、男性は浴室内でう