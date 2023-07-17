圧巻のアーチを放ったもののチームは逆転負け。大谷に笑顔はなかった(C)Getty Images現地7月16日（日本時間17日）、エンゼルスの大谷翔平は本拠地で行われたアストロズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。9回に2試合連発となる今季34号のソロ本塁打を放った。しかし、チームは救援陣が崩れ、アストロズに逆転負けを喫した。【動画】「爆弾が飛び出した！！」と米識者も興奮！大谷翔平が放った本塁打ランク”独走”の34号ソロの映
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