「高校野球東東京大会・３回戦、堀越６−５二松学舎大付」（１７日、神宮球場）５季連続の甲子園出場を目指した二松学舎大付が、堀越に十回タイブレークの末サヨナラ負けした。三回に２点を先制したが、五回に２失点し同点に。その後は両校得点を許さず、２−２のままタイブレークに突入した。十回に３得点で勝ち越したが、直後に４失点してサヨナラ負け。５季連続の甲子園出場を逃した。二松学舎大付は２１年夏から２３年