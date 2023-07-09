「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位Pixel 7a（Google）3位iPhone SE(3rd)（アップル）4位Pixel 6a（Google）5位iPhone 14（アップル）6位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）7位AQUOS wish2（シャープ）8位arrows We（FCNT）9位iPhone 14 Pro（アップル）10位 AQUOS sense7 plus(S