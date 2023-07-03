デ・ヘアが投稿したウェディングフォトにクラブが反応スペイン代表GKダビド・デ・ヘアは、6月30日をもってマンチェスター・ユナイテッドとの契約満了を迎えた。契約延長の交渉をユナイテッドが一方的に白紙にしたと報じられていたなか、契約満了の翌日7月1日にデ・ヘアが自身のSNSにウェディングフォトを掲載した際、ユナイテッドが投稿した“無神経なコメント”に英メディアが注目している。ユナイテッドはサー・アレックス・
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