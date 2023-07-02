実写ドラマとして2023年8月31日(木)から全世界配信となるNetflixシリーズ「ONE PIECE」で、麦わら海賊団のメンバーを、日本語吹替版では1999年放送開始のアニメ版で声をあてているオリジナルキャストの面々が担当することが発表されました。『ONE PIECE』日本語吹き替え版キャスト発表 | Netflix Japan - YouTube©尾田栄一郎/集英社キャスト発表映像では、ドラマでルフィを演じたイニャキ・ゴドイさんが、アニメでルフィを