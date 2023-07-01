大麻取締法違反（所持）の疑いで逮捕された俳優の永山絢斗容疑者（34）が出演する映画「東京リベンジャーズ2血のハロウィン編―決戦―」（監督英勉）の公開記念舞台あいさつが1日、都内で行われ、主演の北村匠海（25）をはじめ山田裕貴（32）、吉沢亮（29）らが登壇した。永山容疑者が先月16日に逮捕されたことを受け、製作委員会が2部作の前編で公開中だった「…運命」の続映も含め協議。結果、予定通り同30日に予定通り封