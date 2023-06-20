平成に小学生女児の間で大ブームを巻き起こしたキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』とのコラボレーションカフェ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー オシャレまほうカフェ」が、7月14から8月27日まで45日間にわたり、東京・渋谷PARCO 6F TOKYO PARADE goods＆cafeで開催する。【写真】懐かしいカードも…「ラブベリ」カフェオリジナルグッズ一覧オシャレまほうカードを使った着せ替えとリズムゲームで対戦する同ゲ