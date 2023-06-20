タリーズコーヒージャパンは6月21日午前11時、公式オンラインストアで、「26th Anniversary Happy Bag(アニバーサリー ハッピーバッグ)」Aセット･Bセットを発売する。【関連記事】ディーン&デルーカ 2023年夏限定「メッシュトートバッグ シトラスイエロー」6月23日発売、キャンプ･海などアウトドアにも/DEAN&DELUCA各税込10,000円。数量限定のため、売り切れ次第販売終了となる。1人につき、購入数上限は5個まで。タリーズ