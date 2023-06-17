「BCNランキング」2023年5月1日から31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位iPhone SE(3rd)（アップル）3位Pixel 7a（Google）4位iPhone 14（アップル）5位arrows We（FCNT）6位Pixel 6a（Google）7位iPhone 14 Pro（アップル）8位Xperia 10 IV（ソニー）9位Reno7 A（OPPO）10位 AQUOS wish2（シャープ）＊「BCNラ