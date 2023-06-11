アメリカの研究機関「38ノース」は10日、北朝鮮の衛星発射場で新たな打ち上げにつながる可能性がある動きが確認されたと公表しました。「38ノース」は10日、北朝鮮北西部の東倉里にある西海衛星発射場をとらえた最新の衛星画像から、エンジンの試験を行う塔につながる舗装路へ格納式のシェルターが移動し、4台から5台の車両が確認できるとの分析結果を公表しました。北朝鮮は先月31日、弾道ミサイル技術を用いた偵察衛星を打ち上げ