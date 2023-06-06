インターネット動画で芸能人らを脅迫したなどとして、前参院議員のガーシーこと東谷義和容疑者（５１）が逮捕された事件で、動画配信による広告収入が少なくとも１億数千万円に上ったことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、広告収入目的で動画内で過激な発言を繰り返した可能性があるとみている。東谷容疑者は４日に滞在先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）から帰国し、動画投稿サイト「ユーチューブ」を通じて昨年２〜８