無期限活動休止中の人気YouTuber「ヴァンゆん」のヴァンビが30日、自身のツイッターを更新。同日、人気YouTuberユニット・Fischer'sのシルクロードとの結婚を発表したことを受けて、メッセージを送った。【写真】おそろいのレッドのタキシード＆ドレス姿で…結婚を報告したシルクロード＆ゆんヴァンビは「生配信に頼らずとも結婚できたシルクロードにならゆんちゃんを任せられるわ」とつづり、2021年12月にYouTubeで生配信した