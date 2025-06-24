¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇBBQ¤ò´®Ç½¡ª ¥á¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó2»þ´ÖÀ©¡Ê90Ê¬°û¤ßÊüÂêÉÕ¡Ë¡×7700±ßÈþ¤È·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°¾å¶õ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡¢2013Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡£º£Ç¯¤â2025Ç¯9·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç¡Ö¾¾²°¶äºÂ¡×¤Î²°¾å¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¾²°¶äºÂ¡×³«Å¹100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë