ベースボール・アメリカ誌が活躍を高く評価米大リーグでレッドソックスと5年9000万ドル（約124億円）の大型契約を結び、16試合連続安打を記録するなど大活躍している吉田正尚外野手。シーズンの4分の1が経過し、米メディアは今季のルーキーを特集する記事で高く評価している。米専門誌「ベースボール・アメリカ」は「マサタカ・ヨシダ、ジェームズ・アウトマンがMLB今季前半戦のルーキー・レースをリード」との見出しで特集。