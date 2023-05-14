ガーディアンズ戦「3番・DH」で先発米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ガーディアンズ戦に「3番・DH」で出場。3回の第2打席に技ありの適時二塁打を放った。外角の投球に上手くバットを合わせ、ツイッター上の日本のファンからは「サクッと打った感すごい」「あんな軽打で飛びすぎ」などと反響が書き込まれていた。逆らわずに左翼線に流した。1点リードで迎えた3回1死一、二塁の第2打席。大谷は