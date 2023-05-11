「銀座コージーコーナー」は、5月15日（月）から期間限定で、爽快感がクセになるチョコミントスイーツを全国の生ケーキ取扱店などで販売する。【写真】チョコミント好きにはたまらん！“追いミント”する様子■“チョコミン党”のためのスイーツ今回登場するのは、「チョコミントケーキ」と「チョコミントサブレ」の2種類のチョコミントスイーツ。「チョコミントケーキ」は、ミント風味ゼリーがアクセントのミント風味クリ