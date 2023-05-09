Androidスマホがマイナンバーカードになる「スマホ用電子証明書搭載サービス」が5月11日に開始！河野太郎デジタル大臣が2023年4月25日（火）に行った記者会見において「マイナンバーカード（個人番号カード）」の機能をスマートフォン（スマホ）に搭載する機能「スマホ用電子証明書搭載サービス」を2023年5月11日（木）より提供開始することを明らかにしています。まずはAndroidにて対応し、マイナンバーカードをいちいち読み込ま