◇パ・リーグオリックス2―1ロッテ（2023年4月16日ZOZOマリン）オリックス先発・宮城が球速差60キロ以上の緩急でロッテ打線を幻惑した。8回2死まで3安打1失点の好投。今季2勝目を手にした。14日にはエース・山本がロッテ・佐々木朗との「世紀の投げ合い」で黒星。嫌な流れを断ち切った左腕は「いつも（山本）由伸さんに頼ってばかりなので」と胸を張った。超スローカーブで相手打線を翻弄（ほんろう）した。初回2