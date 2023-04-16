エ軍のザック・ネトはデビュー戦で4打数無安打2三振に終わった■レッドソックス 9ー7 エンゼルス（日本時間16日・ボストン）エンゼルスのドラ1内野手がメジャーデビュー戦で“洗礼”を浴びた。見逃し三振に倒れた1球がストライクゾーンから離れていたと米元記者が指摘。ファンも「残酷な判定がいくつかあった」「ワォ。審判が新人いびりしてるよ」と声を寄せている。22歳のザック・ネト内野手は15日（日本時間16日）の敵地・レ