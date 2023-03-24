「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラックBSMBW310BK（バッファロー）2位G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming MouseG703h（ロジクール）3位M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレーM220CG（ロジクール）4位Signature M650 Wireless Mouse グラファイトM650MGR（ロジクール）5