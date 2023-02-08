アメリカのバイデン大統領は7日、議会で一般教書演説を行いました。偵察気球の撃墜で緊張関係が高まっている中国について、与野党が団結して対峙（たいじ）することを呼びかけました。バイデン大統領「もし中国が我々の主権を脅かしたら、国を守るために行動する。我々はそれを実行した。競争に勝つために全員が団結しなければならない」バイデン大統領は、さらに「過去2年間で民主主義国家はより強くなり、専制主義国家は弱くなっ