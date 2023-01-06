円安、原材料＆物流費の高騰、連日のように食品や生活用品など、家庭に欠かせないものが値上がり、報じられています。一方で、賃金は上がらない。そんな中、Twitter上である投稿が注目されています。投稿したのは小説家の「高殿円＠11/28茶道具擬人化小説『芦屋山手 お道具迎賓館』発売するよ」さん（@takadonomadoka）。【写真】「ママーーッッ、ぼくいいこと考えた」話題となった実際の投稿「さっきスーパーのど真ん中でお菓子を