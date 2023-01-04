立ち入り禁止の防波堤で釣りをしていた男性2人が、海に転落して死亡した。3日午後7時半過ぎ、新潟市北区の新潟東港の防波堤で、釣りをしていた男性から「波にさらわれて海に転落した」と海上保安部に通報があった。転落したのは、村上市に住む30歳の男性と、新発田市に住む32歳の男性。2人は心肺停止の状態で病院へ運ばれ、その後、死亡が確認された。死因は、溺死だった。2人は、救命胴衣を着用していた。新潟海上保安部によると