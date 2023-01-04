忘年会直後に同級生を殺害した疑いで逮捕された男。凶器の包丁は、忘年会を途中で抜け出して購入していたことがわかった。殺人の疑いで逮捕・送検されたのは、稲掛躍(たかし)容疑者(55)。大みそかの未明、大阪市平野区の路上で、55歳の新田浩之さんのわき腹を包丁で刺し、殺害した疑いが持たれている。警察によると、2人は地元の同級生で、当時、十数人で忘年会をしていたという。現場近くの飲食店の人は、事件直後の緊迫した様子