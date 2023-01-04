ロックバンド・ＫｉｎｇＧｎｕの井口理が４日に自身のインスタグラムを更新し、兄弟ショットを公開した。井口は「兄のいるドイツに足を運んだ。久しぶりに会ったのでワインを飲みながら家族の話や思い出話に花が咲いた。もう何年も撮ってない、家族写真を撮りたくなる」とつづり、兄と並んだ２ショットをアップ。「４人兄弟、一緒の頃は賑やかだけど離れると寂しいもんだ」と思いを記した。またツイッターでは「ドイツに住