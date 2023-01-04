お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（53）がMCを務める朝の情報番組『スッキリ』（日本テレビ系）が今年3月で終了する。4月からはガラリと生活が変わるのだが、加藤にはぜひやってみたいことがあるとラジオ番組で明かしている。【この記事の他の写真を見る】2006年4月からスタートした『スッキリ』でMCを務める加藤浩次は、月曜から金曜まで朝5時45分起床だったという。2022年12月31日深夜放送のラジオ番組『アッパレやってまーす
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