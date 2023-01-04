現在発売中の『婦人公論』（1月号）掲載の特集「メタボ家計をスリム化させるコツ」家計を見直したいと思っても、どこから手をつけたらいいかわからないという人は多いはず。効率よく節約するコツを、家計再生のプロが伝授しましょう（構成＝山田真理撮影＝本社写真部イラスト＝チームおゆき）【イラスト】食費・日用品費の節約はこの項目をチェック！* * * * * * *前回からの続きで、効果が出やすい費目順に節約のコツを紹介し