世間は不況でも、歌舞伎町のホストクラブでは今日も「太客」が大金を使っている。国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、女性の平均年収は302万円。そんななかで太客たちは、毎月、平気で数十万円以上をホストクラブに落としている。彼女たちはいったい、どんな職業に就いているのだろうか。「ホストに通うために、ひたすら″バイト″を詰め込んでいます。休日はほとんどないですね」そう語るエミ（仮名・27）の職業は医師だ