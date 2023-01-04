毎年、義実家と年賀状のやり取りをしている人もいますよね。しかし、新年早々、イヤな気持ちになってしまうことも……。今回は「義母からの年賀状に戦慄した話」の中から1つ、年賀状を通して差別されていることに気づいてしまった人のエピソードをご紹介します。うちには送ってこないのに…「毎年、義実家に年賀状を送っていましたが、返信は一切なし。そういうものなのかなとスルーしていましたが、どうやら義兄夫婦には年賀状を