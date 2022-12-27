26年ぶり日本一へ大きな貢献「それを加味した金額」オリックスの山本由伸投手が27日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、年俸3億7000万円から2億8000万円増の年俸6億5000万円でサインした（金額は推定）。球団史上最高額の年俸を手にした右腕について、久保充広球団本部管理部長は「今までにないことを彼はやっている」と、大幅昇給の理由を語った。山本は今シーズン、26試合に登板し15勝5敗、205奪三振、防御率1.68