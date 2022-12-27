吉田正尚の移籍受け「全くダメではないという話をしました」オリックスの山本由伸投手が27日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季の年俸3億7000万円から、2億8000万円増の年俸6億5000万円で更改した。球団史上最高額となる。（金額は推定）。今季は26試合に登板し15勝5敗、205奪三振、防御率1.68をマークし最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、勝率第1位とタイトルを総なめ。2年連続で投手4冠に輝き、リーグ連覇と