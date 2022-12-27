アップルの新年初売り、2023年は前年よりも大幅にパワーアップします！対象のアップル製品の購入でプレゼントされるApple Storeギフトカードが最大32,000円に増額されるほか、対象のiPhoneを購入すると干支のウサギを刻印した特別なAirTagが先着でプレゼントされる特典も用意。2023年は特に注目の初売りとなりそうです。アップル恒例の新年初売り、2023年は内容充実で1月2日から実施！2023年の初売りは1月2日〜3日の2日間で、全