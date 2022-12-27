お笑いトリオ・ジャングルポケットが２６日、日本テレビ系「芸人報道」に出演。斉藤慎二が「もうぶっちゃけます！」として、おたけに対する不満をぶちまけ、おたけも本音をもらし、スタジオが爆笑に包まれた。この日はジャンポケのおたけが、このままトリオを続けるか、実家のもんじゃ焼き店を継ぐかの悩みを吐露。おたけは、コントをやることについて「褒められるのは嬉しいけど、楽しくてやるというのはない」「ネタをしてる