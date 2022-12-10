子育てに重要なことは何か。神経科学者のポリー・ムーア氏は「生後1年目の赤ちゃんに知育玩具などの刺激を与え続ける親がいるが、かえって逆効果になる恐れがある。赤ちゃんの発育に最も重要なのは睡眠時間の確保だ」という――。※本稿は、ポリー・ムーア『賢い子は1歳までの眠りで決まる』（日本文芸社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／monzenmachi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／monzenmachi■子供