作家の乙武洋匡氏（46）が9日、自身のツイッターを更新。東京・渋谷のファストフード店「ケンタッキーフライドチキン」の店舗前で抗議する動物愛護団体の行動に言及した。乙武氏は、動物愛護団体がサンタクロースの服装をし、「ヴィーガンでいこう」などと書かれたプラカードを手に「クリスマスにチキンを食べるのをやめよう」と呼びかける抗議の様子が紹介された記事を投稿。乙武氏は「こうした活動によって、“わかった、も
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