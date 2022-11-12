千葉や浦和などでプレーし、昨季限りで現役を引退した元日本代表MF阿部勇樹氏（41）の引退試合が12日、埼玉スタジアムで行われた。田中マルクス闘莉王氏ら浦和時代のチームメートが中心の「浦和アジアンキングス」と、中村俊輔氏ら日本代表や千葉時代のチームメートで編成された「ジェフ・ジャパン・フレンズ」が対戦し、「浦和アジアンキングス」が8―2で勝った。阿部氏は両チームで45分ずつ出場し計3得点をマークした。