スタジオジブリの公式ツイッターが９日、「サクマ式ドロップス」の缶の画像を投稿した。コメントは添えられていないが、缶に入ったあめで知られる「サクマ式ドロップス」を販売する佐久間製菓が２０２３年１月２０日で廃業すると報じられたことを受けてのものとみられる。画像は商品名が横に右から左に書かれているもの。高畑勲監督の映画「火垂るの墓」（１９８８年）に登場するのと同じタイプだ。「火垂るの墓」では主人公・